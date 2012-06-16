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    Расписание матчей 16-06-2012

    май 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2012
    16 июня, суббота
    02:00
    Канада
    2:0
    Тринидад и Тобаго
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-Лига 2012, 13 тур
    16 июня, суббота
    15:00
    Кайрат
    0:0
    Иртыш
    Матч завершен
    16 июня, суббота
    16:00
    Кайсар
    1:0
    Шахтер
    Матч завершен
    16 июня, суббота
    16:00
    Тараз
    0:1
    Атырау
    Матч завершен
    16 июня, суббота
    16:00
    Ордабасы
    1:0
    Окжетпес
    Матч завершен
    16 июня, суббота
    17:00
    Жетысу
    1:1
    Астана
    Матч завершен
    16 июня, суббота
    18:00
    Актобе
    2:1
    Сункар
    Матч завершен
    16 июня, суббота
    18:00
    Акжайык
    2:1
    Тобол
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2012, 14 тур
    16 июня, суббота
    18:00
    Шахтер
    5:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2012, 3 тур, группа A
    16 июня, суббота
    22:45
    Чехия
    1:0
    Польша
    Матч завершен
    16 июня, суббота
    22:45
    Греция
    1:0
    Россия
    Матч завершен
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