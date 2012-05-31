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апрель 2012
май 2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 34 тур
2 : 2
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Анжи-2
0 : 0
Ротор
Матч завершен
Армавир
3 : 0
Алания
Матч завершен
2 : 0
Ангушт
Матч завершен
0 : 1
Машук-КМВ
Матч завершен
2 : 0
Матч завершен
МИТОС
3 : 0
СКА
Матч завершен
Астрахань
3 : 1
Динамо Ставрополь
Матч завершен
1 : 1
Дружба
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2012
США
1 : 4
Бразилия
Матч завершен
Германия
2 : 0
Израиль
Матч завершен
Армения
0 : 1
Греция
Матч завершен
Франция
2 : 0
Сербия
Матч завершен