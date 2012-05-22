Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2012
май 2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012), 40 тур
Смена
4 : 0
Якутия
Матч завершен
Чита
1 : 0
Иртыш
Матч завершен
Байкал
1 : 0
Динамо Брл
Матч завершен
Сибирь-2
0 : 5
Матч завершен
1 : 0
Сахалин
Матч завершен
Новокузнецк
0 : 0
Матч завершен
Россия. Матчи за место в РПЛ (2011/2012), ответный матч
0 : 0
Волга
Матч завершен
Шинник
0 : 1
Ростов
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012), 45 тур
Знамя Труда
0 : 2
Псков
Матч завершен
0 : 1
Череповец
Матч завершен
0 : 2
Спартак К
Матч завершен
2 : 0
Матч завершен
Карелия
2 : 1
Волга
Матч завершен
Леон Сатурн
2 : 3
Сочи
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Польша
1 : 0
Латвия
Матч завершен
Товарищеские матчи 2012
Бавария
3 : 2
Нидерланды
Матч завершен