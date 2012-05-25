Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2012
май 2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 33 тур
Алания
2 : 2
МИТОС
Матч завершен
Машук-КМВ
1 : 1
Армавир
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Ангушт
2 : 2
Матч завершен
СКА
1 : 4
Астрахань
Матч завершен
Динамо Ставрополь
0 : 1
Матч завершен
Дружба
3 : 0
Тех. поражение
Биолог-Новокубанск
1 : 1
Анжи-2
Матч завершен
2 : 3
Ротор
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012), 46 тур
Знамя Труда
0 : 2
Сочи
Матч завершен
ЦРФСО
4 : 1
Матч завершен
0 : 1
Спартак К
Матч завершен
3 : 4
Череповец
Матч завершен
0 : 1
Волга
Матч завершен
Карелия
2 : 2
Матч завершен
Леон Сатурн
3 : 4
Псков
Матч завершен
Испания. Кубок (2011/2012), Финал
Атлетик
0 : 3
Барселона
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Россия
1 : 1
Уругвай
Матч завершен
Хорватия
3 : 1
Эстония
Матч завершен