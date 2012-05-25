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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Псков
Сатурн - Псков: обзор матча 25 мая 2012
Сатурн
25.05.2012, пятница, 19:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 46 тур
3 : 4
Завершен
Псков
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Статистика матча Сатурн - Псков
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Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Информация о матче
Стадион:
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2018.10.02 16:16
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