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март 2012
апрель 2012
Россия. ФНЛ (2011/2012). группа A, 44 тур
Шинник
0 : 2
Мордовия
Матч завершен
Динамо Бр
1 : 2
Матч завершен
Торпедо
1 : 1
Сибирь
Матч завершен
Лига Чемпионов (2011/2012), 1/4 финала, ответный матч
Реал
5 : 2
АПОЭЛ
Матч завершен
Челси
2 : 1
Бенфика
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа A, 8 тур
Динамо (мол)
1 : 2
Рубин (мол)
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 24 тур
Ольборг
1 : 2
Мидтьюлланд
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012), 20 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
Базель
Матч завершен