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    Расписание матчей 22-03-2012

    февраль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
    март 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2011/2012), 29 тур
    22 марта, четверг
    01:00
    Вильярреал
    1:1
    Реал
    Матч завершен
    22 марта, четверг
    23:00
    Расинг
    0:3
    Севилья
    Матч завершен
    22 марта, четверг
    23:00
    Бетис
    1:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2011/2012), 1/4 финала
    22 марта, четверг
    14:00
    Волга
    2:1
    Ахмат
    Матч завершен
    22 марта, четверг
    19:30
    Ростов
    0:0
    (4:3)п
    Факел
    Матч завершен
    Голландия. Кубок (2011/2012), 1/2 финала
    22 марта, четверг
    23:45
    АЗ Алкмаар
    2:2
    Хераклес
    Матч завершен
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