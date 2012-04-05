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март 2012
апрель 2012
Россия. ФНЛ (2011/2012). группа A, 44 тур
Урал
0 : 2
Матч завершен
Лига Европы (2011/2012), 1/4 финала, ответный матч
Валенсия
4 : 0
АЗ Алкмаар
Матч завершен
Ганновер-96
1 : 2
Атлетико
Матч завершен
Металлист
1 : 1
Спортинг
Матч завершен
Атлетик
2 : 2
Шальке-04
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа B, 8 тур
2 : 3
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
1 : 1
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2012
Реал Солт-Лейк
1 : 0
Монреаль
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 24 тур
Сендерийск
1 : 0
Нордшелланд
Матч завершен
Силькеборг
2 : 1
Орхус
Матч завершен
Кеге
1 : 4
Люнгбю
Матч завершен
Копенгаген
3 : 1
Брондбю
Матч завершен