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    Расписание матчей 08-03-2012

    февраль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
    март 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), 4 тур, группа A
    8 марта, четверг
    12:00
    ЦСКА (мол)
    0:3
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    Лига Европы (2011/2012), 1/8 финала, первый матч
    8 марта, четверг
    22:00
    Металлист
    0:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    8 марта, четверг
    22:00
    Спортинг
    1:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    8 марта, четверг
    22:00
    Твенте
    1:0
    Шальке-04
    Матч завершен
    8 марта, четверг
    22:00
    Атлетико
    3:1
    Бешикташ
    Матч завершен
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