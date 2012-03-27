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февраль 2012
март 2012
Россия. ФНЛ (2011/2012). группа A, 42 тур
Урал
2 : 0
Торпедо
Матч завершен
Шинник
0 : 1
Матч завершен
Мордовия
3 : 1
Матч завершен
Динамо Бр
1 : 0
Сибирь
Матч завершен
Лига Чемпионов (2011/2012), 1/4 финала, первый матч
АПОЭЛ
0 : 3
Реал
Матч завершен
Бенфика
0 : 1
Челси
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 29 тур
Портсмут
2 : 0
Халл Сити
Матч завершен
Ипсвич Таун
1 : 1
Мидлсбро
Матч завершен
Питерборо Юнайтед
0 : 2
Вест Хэм
Матч завершен
Лестер
0 : 0
Ноттингем Форест
Матч завершен
Кристал Пэлас
1 : 1
Донкастер Роверс
Матч завершен
Англия. Кубок (2011/2012), 1/4 финала
Тоттенхэм
3 : 1
Болтон
Матч завершен
Англия. Кубок (2011/2012), 1/4 финала, повторный матч
Сандерленд
0 : 2
Эвертон
Матч завершен