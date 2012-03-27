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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Челси
Бенфика - Челси: обзор матча 27 марта 2012
Бенфика
27.03.2012, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Челси
75'
С. Калу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Челси
Замена
Д. Старридж
️️️️
С. Калу
Замена
Нолито
️️️️
Х. Гарсия
Замена
Ж. Босингва
️️️️
П. Феррейра
Травма
П. Феррейра
Желтая карточка
Х. Гарсия
ГОЛ! 0:1!
С. Калу
Пас отдал
Ф. Торрес
Замена
Родриго
️️️️
Б. Сезар
Замена
Н. Матич
️️️️
П. Аймар
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Луизао
Желтая карточка
Б. Сезар
18'
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
11
Бруно Сезар
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
10
Пабло Аймар
ЦП
28
Аксель Витсель
ПП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Саломон Калу
АП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Бенфика
82
Эдуарду
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
19
Родриго
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-2-3-1
1
Артур
19
Эмерсон
4
Луизао
33
Жардел
2
Перейра
11
Сезар
6
Хави Гарсия
10
Гайтан
10
Аймар
28
Витсель
7
Кардосо
4-3-2-1
1
Чех
19
Феррейра
26
Терри
4
Луис
3
Коул
7
Рамирес
12
Оби Микел
14
Мейрелеш
64
Мата
8
Калу
9
Торрес
10
Аймар
18
Матич
18
Матич
10
Аймар
11
Сезар
19
Родриго
19
Родриго
11
Сезар
6
Хави Гарсия
3
Нолито
3
Нолито
6
Хави Гарсия
19
Феррейра
3
Босингва
3
Босингва
19
Феррейра
14
Мейрелеш
8
Лэмпард
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
8
Калу
15
Старридж
15
Старридж
8
Калу
Остались в запасе
Бенфика
Челси
82
Эдуарду
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Бенфика - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая)
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