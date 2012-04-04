Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Бенфика
Челси - Бенфика: обзор матча 04 апреля 2012
Челси
04.04.2012, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Бенфика
21'
Ф. Лэмпард (П)
90+2'
Р. Мейрелеш
85'
Х. Гарсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Бенфика
ГОЛ! 2:1!
Р. Мейрелеш
Пас отдал
Д. Оби Микел
+2
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:1!
Х. Гарсия
Пас отдал
П. Аймар
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Х. Мата
Замена
Родриго
️️️️
Б. Сезар
Замена
Я. Джало
️️️️
Н. Гайтан
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
Д. Терри
Замена
Н. Оливейра
️️️️
О. Кардосо
Желтая карточка
Рамирес
Вторая желтая
М. Перейра
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
П. Аймар
Желтая карточка
М. Перейра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Лэмпард
20'
Желтая карточка
Б. Сезар
19'
Желтая карточка
О. Кардосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Бенфика
1
Артур
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Эмерсон
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦЗ
2
Макси Перейра
(К)
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
10
Пабло Аймар
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Бенфика
82
Эдуарду
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
16
Янник Джало
ПП
19
Родриго
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
4-4-1-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
4
Луис
8
Калу
12
Оби Микел
8
Лэмпард
7
Рамирес
64
Мата
9
Торрес
4-1-2-2-1
1
Артур
2
Перейра
19
Эмерсон
6
Хави Гарсия
6
Капдевила
18
Матич
28
Витсель
11
Сезар
10
Аймар
10
Гайтан
7
Кардосо
26
Терри
24
Кэхилл
24
Кэхилл
26
Терри
64
Мата
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
64
Мата
9
Торрес
11
Дрогба
11
Дрогба
9
Торрес
10
Гайтан
16
Джало
16
Джало
10
Гайтан
11
Сезар
19
Родриго
19
Родриго
11
Сезар
7
Кардосо
7
Оливейра
7
Оливейра
7
Кардосо
Остались в запасе
Челси
Бенфика
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
82
Эдуарду
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Челси - Бенфика
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примож Архар
Марко Станчин (оба Словения)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
Новости команд
Все
Челси
Бенфика
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+