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Расписание матчей 06-04-2012

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
март 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
апрель 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
май 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2011/2012). группа B, 38 тур Таблица
6 апреля, 14:00
Волга
0 : 0
Крылья Советов
Матч завершен
6 апреля, 16:15
Ахмат
2 : 0
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 32 тур Таблица
6 апреля, 19:30
Суонси
0 : 2
Ньюкасл
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа A, 8 тур Таблица
6 апреля, 14:00
Локомотив (мол)
0 : 2
Зенит (мол)
Матч завершен
6 апреля, 17:00
ЦСКА (мол)
0 : 1
Анжи (мол)
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа B, 8 тур Таблица
6 апреля, 16:30
Амкар (мол)
1 : 2
Ростов (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 41 тур Таблица
6 апреля, 17:00
Рединг
2 : 0
Лидс
Матч завершен
6 апреля, 18:00
Бернли
1 : 0
Брайтон
Матч завершен
6 апреля, 18:00
Уотфорд
0 : 2
Блэкпул
Матч завершен
6 апреля, 20:15
Барнсли
0 : 4
Вест Хэм
Матч завершен
США. МЛС 2012 Таблица
6 апреля, 00:00
Даллас
1 : 0
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 26 тур Таблица
6 апреля, 18:00
Волынь
0 : 0
Ворскла
Матч завершен
6 апреля, 20:00
Арсенал
4 : 1
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 34 тур Таблица
6 апреля, 21:00
Карабюкспор
1 : 1
Бешикташ
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2012, 3 тур Таблица
6 апреля, 17:30
Славия-Мозырь
0 : 2
Шахтер
Матч завершен
6 апреля, 18:00
Белшина
0 : 0
Неман
Матч завершен
6 апреля, 19:00
Гомель
2 : 0
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
6 апреля, 19:00
Динамо-Брест
0 : 2
БАТЭ
Матч завершен
6 апреля, 21:00
Минск
0 : 0
Динамо
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012). группа A, 2 тур Таблица
6 апреля, 22:30
Стандард
0 : 0
Андерлехт
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012). группа B, 2 тур Таблица
6 апреля, 22:30
4 : 1
Локерен
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 24 тур Таблица
6 апреля, 20:00
Оденсе
0 : 1
Хорсенс
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 26 тур Таблица
6 апреля, 20:00
Лейрия
0 : 0
Жил Висенте
Матч завершен
6 апреля, 21:00
Бейра-Мар
2 : 1
Академика
Матч завершен
6 апреля, 23:15
Витория Сетубал
1 : 0
Витория Гимараеш
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 24 тур Таблица
6 апреля, 20:00
Дукла
2 : 0
Богемианс 1905
Матч завершен
6 апреля, 20:00
Теплице
0 : 1
Динамо
Матч завершен
6 апреля, 22:15
Млада Болеслав
2 : 3
Сигма
Матч завершен
Россия
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