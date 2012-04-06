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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Локомотив (мол) - Зенит (мол): обзор матча 06 апреля 2012
Локомотив (мол)
06.04.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 8 тур
0 : 2
Завершен
Зенит (мол)
25'
В. Ефимов
64'
М. Батов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Красная карточка
М. Лобанцев
+4
Замена
А. Воробьев
️️️️
Е. Кирисов
+4
Замена
И. Елин
️️️️
Д. Богаев
Желтая карточка
А. Смирнов
Замена
А. Горшков
️️️️
Н. Лапин
Желтая карточка
Н. Лапин
Замена
Д. Ящук
️️️️
В. Ефимов
Замена
А. Жижин
️️️️
Н. Саламатов
Замена
С. Цвейба
️️️️
С. Зуйков
Замена
А. Закарлюка
️️️️
П. Могилевец
ГОЛ! 0:2!
М. Батов
Пас отдал
В. Ефимов
Замена
М. Петрусев
️️️️
П. Хартияди
Замена
П. Киреенко
️️️️
Е. Марков
Замена
Е. Кирисов
️️️️
А. Серасхов
Замена
А. Смирнов
️️️️
Н. Дубчак
Желтая карточка
Н. Саламатов
ГОЛ! 0:1!
В. Ефимов
Желтая карточка
И. Голбан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
44
Антон Смирнов
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
9
Александр Жижин
ЦП
11
Алексей Горшков
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
79
Игорь Елин
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Лобанцев
23
Зуйков
22
Голбан
93
Бурнаш
2
Серасхов
9
Лапин
10
Саламатов
24
Хартияди
78
Калинский
7
Дубчак
14
Барсов
3-1-4-2
1
Зайцев
43
Терентьев
75
Ребенко
17
Костин
44
Башкиров
28
Могилевец
17
Батов
5
Зинков
88
Богаев
20
Марков
98
Ефимов
24
Хартияди
8
Петрусев
8
Петрусев
24
Хартияди
10
Саламатов
9
Жижин
9
Жижин
10
Саламатов
9
Лапин
11
Горшков
11
Горшков
9
Лапин
2
Серасхов
2
Кирисов
2
Кирисов
2
Серасхов
7
Дубчак
44
Смирнов
44
Смирнов
7
Дубчак
Кирисов
91
Воробьев
91
Воробьев
Кирисов
23
Зуйков
14
Цвейба
14
Цвейба
23
Зуйков
98
Ефимов
91
Ящук
91
Ящук
98
Ефимов
88
Богаев
79
Елин
79
Елин
88
Богаев
20
Марков
13
Киреенко
13
Киреенко
20
Марков
28
Могилевец
17
Закарлюка
17
Закарлюка
28
Могилевец
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Зенит (мол)
Главный тренер
Владимир Волчек
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
Остались в запасе
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Локомотив (мол) - Зенит (мол)
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
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1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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