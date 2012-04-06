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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
ЦСКА (мол) - Анжи (мол): обзор матча 06 апреля 2012
ЦСКА (мол)
06.04.2012, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 8 тур
0 : 1
Завершен
Анжи (мол)
68'
И. Абдулавов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
+5
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
+3
Замена
Р. Магомедов
️️️️
И. Абдулавов
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
И. Сулейманов
Желтая карточка
А. Полюткин
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Ю. Удунян
Желтая карточка
Г. Гаджиев
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Ю. Бавин
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Абдулавов
Желтая карточка
Ю. Бавин
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Попов
Замена
С. Сердеров
️️️️
К. Инсунг
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Е. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
4-3-2-1
71
Ревякин
28
Семенов
20
Полюткин
7
Дроздов
22
Тен
8
Иванов
52
Нетфуллин
7
Засеев
77
Инсунг
18
Попов
92
Кобзарь
4-4-2
1
Дженетов
4
Ангбва
44
Курбанов
75
Ибрагимгаджиев
44
Удунян
98
Гаджиев
24
Расулов
28
Кузьмичев
66
Сулейманов
99
Абдулавов
92
Мирзаев
Бавин
10
Хадарцев
10
Хадарцев
Бавин
8
Иванов
40
Бавин
40
Бавин
8
Иванов
18
Попов
10
Базелюк
10
Базелюк
18
Попов
77
Инсунг
28
Сердеров
28
Сердеров
77
Инсунг
66
Сулейманов
47
Джангишиев
47
Джангишиев
66
Сулейманов
99
Абдулавов
11
Магомедов
11
Магомедов
99
Абдулавов
44
Удунян
33
Гаракоев
33
Гаракоев
44
Удунян
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Анжи (мол)
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
52
Гасан Магомедов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
26
Азамат Джиоев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
Остались в запасе
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
52
Гасан Магомедов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
26
Азамат Джиоев
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
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Анжи (мол)
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Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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