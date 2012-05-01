Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2012
май 2012
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 34 тур
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
Матч завершен
Сток Сити
1 : 1
Эвертон
Матч завершен
Испания. Примера (2011/2012), 20 тур
Хетафе
1 : 1
Расинг
Матч завершен
Гранада
2 : 1
Эспаньол
Матч завершен
Спортинг
2 : 3
Вильярреал
Матч завершен
Италия. Серия А (2011/2012), 36 тур
Кьево
0 : 0
Рома
Матч завершен
Наполи
2 : 0
Палермо
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2011/2012), 35 тур
Монпелье
2 : 2
Эвиан
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 29 тур
Алания
1 : 0
Матч завершен
СКА
1 : 2
Матч завершен
Машук-КМВ
1 : 1
Матч завершен
Динамо Ставрополь
0 : 1
Анжи-2
Матч завершен
1 : 3
Ротор
Матч завершен
Ангушт
2 : 0
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
МИТОС
2 : 0
Астрахань
Матч завершен
Армавир
0 : 0
Матч завершен
0 : 1
Дружба
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа B, 12 тур
Амкар (мол)
1 : 1
Краснодар (мол)
Матч завершен
0 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
1 : 1
Ростов (мол)
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа A, 12 тур
Локомотив (мол)
0 : 2
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
2 : 2
Зенит (мол)
Матч завершен
Спартак М (мол)
1 : 3
Динамо (мол)
Матч завершен
Кубань (мол)
2 : 2
Анжи (мол)
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012). группа A, 7 тур
Брюгге
2 : 0
Стандард
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012), 32 тур
Янг Бойз
1 : 0
Цюрих
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 36 тур
Хартс
0 : 1
Мазервелл
Матч завершен