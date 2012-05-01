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Расписание матчей 01-05-2012

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
апрель 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
май 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
июнь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
Предыдущий день Следующий день
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 34 тур Таблица
1 мая, 22:45
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
Матч завершен
1 мая, 22:45
Сток Сити
1 : 1
Эвертон
Матч завершен
Испания. Примера (2011/2012), 20 тур Таблица
1 мая, 14:00
Хетафе
1 : 1
Расинг
Матч завершен
1 мая, 20:00
Гранада
2 : 1
Эспаньол
Матч завершен
1 мая, 22:00
Спортинг
2 : 3
Вильярреал
Матч завершен
Италия. Серия А (2011/2012), 36 тур Таблица
1 мая, 20:00
Кьево
0 : 0
Рома
Матч завершен
1 мая, 22:45
Наполи
2 : 0
Палермо
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2011/2012), 35 тур Таблица
1 мая, 23:00
Монпелье
2 : 2
Эвиан
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 29 тур Таблица
1 мая, 14:00
Алания
1 : 0
Матч завершен
1 мая, 15:30
СКА
1 : 2
Матч завершен
1 мая, 17:00
Машук-КМВ
1 : 1
Матч завершен
1 мая, 17:00
Динамо Ставрополь
0 : 1
Анжи-2
Матч завершен
1 мая, 17:00
1 : 3
Ротор
Матч завершен
1 мая, 17:00
Ангушт
2 : 0
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
1 мая, 17:00
МИТОС
2 : 0
Астрахань
Матч завершен
1 мая, 17:30
Армавир
0 : 0
Матч завершен
1 мая, 18:00
0 : 1
Дружба
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа B, 12 тур Таблица
1 мая, 12:00
Амкар (мол)
1 : 1
Краснодар (мол)
Матч завершен
1 мая, 15:00
0 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
1 мая, 15:30
Спартак Нч (мол)
1 : 1
Ростов (мол)
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа A, 12 тур Таблица
1 мая, 14:00
Локомотив (мол)
0 : 2
ЦСКА (мол)
Матч завершен
1 мая, 14:00
Рубин (мол)
2 : 2
Зенит (мол)
Матч завершен
1 мая, 16:00
Спартак М (мол)
1 : 3
Динамо (мол)
Матч завершен
1 мая, 16:00
Кубань (мол)
2 : 2
Анжи (мол)
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012). группа A, 7 тур Таблица
1 мая, 16:30
Брюгге
2 : 0
Стандард
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012), 32 тур Таблица
1 мая, 21:45
Янг Бойз
1 : 0
Цюрих
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 36 тур Таблица
1 мая, 22:45
Хартс
0 : 1
Мазервелл
Матч завершен
Россия
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