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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эспаньол
Гранада - Эспаньол: обзор матча 01 мая 2012
Гранада
01.05.2012, вторник, 20:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
28'
О. Игало
35'
О. Игало
54'
Д. Вила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эспаньол
Замена
Хайме
️️️️
Ф. Хара
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Мартинш
Замена
В. Пандиани
️️️️
Р. Баэна
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Васкес
Замена
И. Уче
️️️️
О. Игало
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Ромарик
ГОЛ! 2:1!
Д. Вила
Пас отдал
Р. Баэна
Желтая карточка
В. Вайсс
ГОЛ! 2:0!
О. Игало
Пас отдал
Д. Кортес
ГОЛ! 1:0!
О. Игало
Пас отдал
Ф. Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
6
Гильерме Сикейра
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
11
Дани Бенитес
АП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
16
Мойзес Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
15
Рауль Баэна
АП
5
Ромарик
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
7
Владимир Вайсс
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
9
Хайме
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Кристиан Гомес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
3-2-3-2
25
Сезар
21
Кортес
6
Сикейра
20
Гомес
17
Рико
22
Мартинш
12
Лопес
11
Бенитес
26
Хара
16
Уртадо
9
Игало
4-1-3-2
1
Альварес
4
Санчес
5
Родригес
18
Форлин
12
Вила
21
Лопес
5
Ромарик
15
Баэна
25
Верду
7
Вайсс
9
Васкес
26
Хара
9
Хайме
9
Хайме
26
Хара
22
Мартинш
23
Гомес
23
Гомес
22
Мартинш
9
Игало
14
Уче
14
Уче
9
Игало
5
Ромарик
11
Коутиньо
11
Коутиньо
5
Ромарик
9
Васкес
17
Фонте
17
Фонте
9
Васкес
15
Баэна
12
Пандиани
12
Пандиани
15
Баэна
Остались в запасе
Гранада
Эспаньол
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Гранада - Эспаньол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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