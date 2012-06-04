Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
май 2012
июнь 2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012), 48 тур
1 : 0
Матч завершен
Волга
0 : 1
Текстильщик
Матч завершен
Череповец
2 : 0
Карелия
Матч завершен
Спартак К
1 : 1
Матч завершен
Сочи
2 : 0
Матч завершен
Псков
6 : 0
Матч завершен
ЦРФСО
0 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
3 : 0
Леон Сатурн
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012), 39 тур
Подолье
2 : 1
Матч завершен
Металлург Л
4 : 2
Зенит
Матч завершен
Локомотив
3 : 2
Авангард
Матч завершен
2 : 0
Витязь
Матч завершен
Орел
3 : 0
Матч завершен
Салют
2 : 0
Калуга
Матч завершен
Рязань
3 : 3
Сокол
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Канада
0 : 0
США
Матч завершен
Венгрия
0 : 0
Ирландия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 5 тур
Перу
0 : 1
Колумбия
Матч завершен