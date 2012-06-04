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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - США
Канада - США: обзор матча 04 июня 2012
Канада
04.06.2012, понедельник, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Канада - США
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
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