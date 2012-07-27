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июнь 2012
июль 2012
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 4 тур
Сахалин
1 : 1
Матч завершен
Луч
1 : 0
Смена
Матч завершен
Якутия
4 : 3
Сибирь-2
Матч завершен
Динамо Брл
1 : 1
Чита
Матч завершен
Иртыш
3 : 1
Байкал
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Мордовия
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 2 тур
Зенит (мол)
2 : 0
Динамо (мол)
Матч завершен
Амкар (мол)
0 : 1
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Локомотив (мол)
7 : 0
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 3 тур
Динамо
3 : 1
Говерла
Матч завершен
Товарищеские матчи 2012
Бенфика
5 : 2
Реал
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 3 тур
Хорсенс
2 : 2
Мидтьюлланд
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 1 тур
Яблонец
2 : 0
Баник
Матч завершен