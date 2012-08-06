Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2012
август 2012
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 3 тур
Волга
1 : 2
Рубин
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 5 тур
Новокузнецк
0 : 0
Сочи
Матч завершен
Томь
2 : 2
Балтика
Матч завершен
Спартак-Нальчик
3 : 2
Урал
Матч завершен
Торпедо
1 : 0
Шинник
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 4 тур
Псков
3 : 1
Текстильщик
Матч завершен
ЦРФСО
3 : 1
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
2 : 0
Вологда
Матч завершен
Волга
1 : 2
Спартак К
Матч завершен
2 : 3
Химик
Матч завершен
Карелия
2 : 1
Знамя Труда
Матч завершен
США. МЛС 2012
Портленд
1 : 1
Даллас
Матч завершен
Сиэтл
4 : 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 4 тур
Волынь
0 : 4
Шахтер
Матч завершен
Товарищеские матчи 2012
Реал
2 : 1
Сантос Лагуна
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 4 тур
Сендерийск
0 : 2
Хорсенс
Матч завершен