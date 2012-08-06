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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Шинник
Торпедо - Шинник: обзор матча 06 августа 2012
Торпедо
06.08.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
54'
Ю. Газинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Шинник
Замена
Е. Андреев
️️️️
И. Родин
90'
+1
Замена
М. Мищенко
️️️️
Н. Безлихотнов
89'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
А. Козлов
85'
84'
Замена
Я. Зайка
️️️️
Д. Гриднев
78'
Замена
А. Абрамов
️️️️
К. Скрыльников
66'
Замена
А. Алхазов
️️️️
Е. Ятченко
Замена
И. Родин
️️️️
Д. Большаков
61'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Газинский
Пас отдал
Л. Тесак
54'
Желтая карточка
Ю. Газинский
51'
45'
Желтая карточка
А. Ламанж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
92
Владимир Таранов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
91
Яков Зайка
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-2-3-1-1
0
Клевинскас
9
Большаков
6
Шумейко
24
Смирнов
8
Тесак
27
Молодцов
20
Стеклов
18
Газинский
7
Бояринцев
90
Безлихотнов
32
Козлов
3-2-3-1
22
Цыган
7
Нежелев
33
Ламанж
21
Катынсус
97
Ятченко
26
Васиев
10
Корытько
56
Гриднев
36
Скрыльников
81
Низамутдинов
Родин
15
Андреев
15
Андреев
Родин
90
Безлихотнов
29
Мищенко
29
Мищенко
90
Безлихотнов
9
Большаков
87
Родин
87
Родин
9
Большаков
32
Козлов
9
Гаурачс
9
Гаурачс
32
Козлов
56
Гриднев
91
Зайка
91
Зайка
56
Гриднев
36
Скрыльников
29
Абрамов
29
Абрамов
36
Скрыльников
97
Ятченко
13
Алхазов
13
Алхазов
97
Ятченко
Остались в запасе
Торпедо
Шинник
92
Владимир Таранов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
33
Валерий Климов
ПП
Главный тренер
Михаил Белов
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
92
Владимир Таранов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
33
Валерий Климов
ПП
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Торпедо - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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