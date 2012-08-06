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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Шахтер
Волынь - Шахтер: обзор матча 06 августа 2012
Волынь
06.08.2012, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 4
Завершен
Шахтер
4'
М. Девич
32'
Г. Мхитарян
42'
А. Тейшейра
51'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Шахтер
Желтая карточка
П. Занев
75'
72'
Травма
Д. Срна
68'
Замена
А. Гай
️️️️
Т. Степаненко
Замена
О. Герасимюк
️️️️
И. Скоба
60'
51'
ГОЛ! 0:4!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Девич
Желтая карточка
И. Скоба
50'
Замена
Шумахер
️️️️
Р. Лопес
46'
46'
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Коста
Замена
С. Литовченко
️️️️
М. Старцев
46'
46'
Замена
Виллиан
️️️️
А. Тейшейра
42'
ГОЛ! 0:3!
А. Тейшейра
Пас отдал
Р. Рац
32'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Т. Степаненко
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Девич
Пас отдал
Д. Срна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
АП
11
Алекс Тейшейра
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
7
Олег Герасимюк
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
4-4-1-1
1
Старцев
11
Занев
14
Илиев
4
Шиков
30
Симинин
23
Насонов
24
Изворану
88
Скоба
5
Лопес
10
Бикфалви
31
Суботич
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
19
Чигринский
15
Рац
27
Степаненко
11
Тейшейра
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
11
Коста
32
Девич
1
Старцев
16
Литовченко
16
Литовченко
1
Старцев
88
Скоба
7
Герасимюк
7
Герасимюк
88
Скоба
5
Лопес
7
Шумахер
7
Шумахер
5
Лопес
11
Тейшейра
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Тейшейра
27
Степаненко
19
Гай
19
Гай
27
Степаненко
11
Коста
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Коста
Остались в запасе
Волынь
Шахтер
15
Олег Шандрук
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
15
Олег Шандрук
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Волынь - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Авангард
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