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июль 2012
август 2012
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 7 тур
Чита
1 : 1
Матч завершен
Якутия
1 : 0
Сахалин
Матч завершен
Байкал
1 : 3
Смена
Матч завершен
Динамо Брл
1 : 0
Матч завершен
Иртыш
3 : 1
Сибирь-2
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 7 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сочи
Матч завершен
Сибирь
0 : 1
Уфа
Матч завершен
Торпедо
0 : 0
Енисей
Матч завершен
Ротор
2 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
Химки
1 : 2
Балтика
Матч завершен
Спартак-Нальчик
1 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
Салют
0 : 0
Шинник
Матч завершен
Волгарь
1 : 1
Урал
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 2 тур
Лилль
1 : 1
Нанси
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 6 тур
0 : 1
Карелия
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 3
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Химик
0 : 0
Текстильщик
Матч завершен
Спартак К
2 : 1
Матч завершен
Вологда
1 : 2
Псков
Матч завершен
ЦРФСО
1 : 1
Матч завершен
0 : 3
Волга
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 6 тур
0 : 1
Волга
Матч завершен
Рубин-2
0 : 2
Оренбург
Матч завершен
0 : 4
Челябинск
Матч завершен
0 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Динамо Киров
1 : 1
Лада-Тольятти
Матч завершен
Сызрань-2003
2 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Спартак
3 : 1
Носта
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 5 тур
2 : 2
Локомотив (мол)
Матч завершен
Спартак М (мол)
3 : 0
Рубин (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
1 : 2
Ростов (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 1 тур
Кардифф
1 : 0
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
Германия. Кубок (2012/2013), 1 раунд
Любек
0 : 3
Айнтрахт
Матч завершен
Сонненхоф Гросаспах
1 : 2
ФСВ Франкфурт
Матч завершен
Вильхельмсхавен
0 : 2
Аугсбург
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 6 тур
Арсенал
2 : 1
Мариуполь
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 1 тур
Эскишехирспор
0 : 1
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2012, 21 тур
БАТЭ
0 : 0
Гомель
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 6 тур
Ольборг
3 : 0
Мидтьюлланд
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 1 тур
Ольяненси
2 : 1
Эшторил
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 4 тур
Дукла
2 : 2
Словацко
Матч завершен