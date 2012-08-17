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Расписание матчей 17-08-2012

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
июль 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
август 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
сентябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 7 тур Таблица
17 августа, 12:30
Чита
1 : 1
Матч завершен
17 августа, 13:00
Якутия
1 : 0
Сахалин
Матч завершен
17 августа, 14:00
Байкал
1 : 3
Смена
Матч завершен
17 августа, 15:30
Динамо Брл
1 : 0
Матч завершен
17 августа, 15:30
Иртыш
3 : 1
Сибирь-2
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 7 тур Таблица
17 августа, 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сочи
Матч завершен
17 августа, 16:00
Сибирь
0 : 1
Уфа
Матч завершен
17 августа, 18:00
Торпедо
0 : 0
Енисей
Матч завершен
17 августа, 18:30
Ротор
2 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
17 августа, 18:30
Химки
1 : 2
Балтика
Матч завершен
17 августа, 19:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
17 августа, 19:00
Салют
0 : 0
Шинник
Матч завершен
17 августа, 21:00
Волгарь
1 : 1
Урал
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 2 тур Таблица
17 августа, 22:45
Лилль
1 : 1
Нанси
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 6 тур Таблица
17 августа, 14:00
0 : 1
Карелия
Матч завершен
17 августа, 18:00
Знамя Труда
0 : 3
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
17 августа, 18:30
Химик
0 : 0
Текстильщик
Матч завершен
17 августа, 18:30
Спартак К
2 : 1
Матч завершен
17 августа, 18:30
Вологда
1 : 2
Псков
Матч завершен
17 августа, 18:30
ЦРФСО
1 : 1
Матч завершен
17 августа, 19:00
0 : 3
Волга
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 6 тур Таблица
17 августа, 16:00
0 : 1
Волга
Матч завершен
17 августа, 17:00
Рубин-2
0 : 2
Оренбург
Матч завершен
17 августа, 17:00
0 : 4
Челябинск
Матч завершен
17 августа, 18:00
0 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
17 августа, 18:00
Динамо Киров
1 : 1
Лада-Тольятти
Матч завершен
17 августа, 19:00
Сызрань-2003
2 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
17 августа, 19:00
Спартак
3 : 1
Носта
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 5 тур Таблица
17 августа, 17:00
2 : 2
Локомотив (мол)
Матч завершен
17 августа, 18:00
Спартак М (мол)
3 : 0
Рубин (мол)
Матч завершен
17 августа, 18:00
Краснодар (мол)
1 : 2
Ростов (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 1 тур Таблица
17 августа, 22:45
Кардифф
1 : 0
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
Германия. Кубок (2012/2013), 1 раунд
17 августа, 21:00
Любек
0 : 3
Айнтрахт
Матч завершен
17 августа, 21:00
Сонненхоф Гросаспах
1 : 2
ФСВ Франкфурт
Матч завершен
17 августа, 22:00
Вильхельмсхавен
0 : 2
Аугсбург
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 6 тур Таблица
17 августа, 20:00
Арсенал
2 : 1
Мариуполь
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 1 тур Таблица
17 августа, 22:00
Эскишехирспор
0 : 1
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2012, 21 тур Таблица
17 августа, 20:00
БАТЭ
0 : 0
Гомель
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 6 тур Таблица
17 августа, 20:30
Ольборг
3 : 0
Мидтьюлланд
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 1 тур Таблица
17 августа, 23:15
Ольяненси
2 : 1
Эшторил
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 4 тур Таблица
17 августа, 22:15
Дукла
2 : 2
Словацко
Матч завершен
Россия
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