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Расписание матчей
Германия. Кубок
Любек - Айнтрахт
Любек - Айнтрахт: обзор матча 17 августа 2012
Любек
17.08.2012, пятница, 21:00
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 3
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Любек - Айнтрахт
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Любек
Германия. Кубок, 1 раунд
Любек
1 : 2
16.08.2025
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
1 : 4
14.08.2023
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Любек
0 : 3
18.10.2022
Майнц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
1 : 0
30.07.2022
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
3 : 3
11.08.2019
Санкт-Паули
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
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Любек
Айнтрахт
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«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
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Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
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