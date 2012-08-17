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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Металлург-Кузбасс
Спартак-Нальчик - Новокузнецк: обзор матча 17 августа 2012
Спартак-Нальчик
17.08.2012, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Новокузнецк
90+5'
Д. Дорожкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Новокузнецк
ГОЛ! 1:0!
Д. Дорожкин
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
В. Кириллов
90'
+3
Вторая желтая
С. Егоров
90'
Желтая карточка
С. Егоров
90'
Замена
В. Авсюк
️️️️
И. Шпаков
Замена
А. Шаваев
️️️️
Е. Чеботару
87'
85'
Желтая карточка
А. Сапаев
Желтая карточка
Е. Чеботару
84'
Замена
М. Джудович
️️️️
И. Чернышов
84'
83'
Замена
М. Алборов
️️️️
С. Нарылков
78'
Замена
А. Голубев
️️️️
В. Кириллов
77'
Замена
С. Емельянов
️️️️
Д. Бухряков
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Сирадзе
68'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
Р. Балов
62'
53'
Желтая карточка
А. Киселев
49'
Желтая карточка
И. Недорезов
Желтая карточка
Д. Сирадзе
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
57
Руслан Абазов
ЛЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
12
Андрей Волгин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
9
Владимир Авсюк
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
21
Мирза Алборов
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
57
Абазов
26
Чернышов
4
Овсиенко
71
Багаев
37
Чеботару
8
Шогенов
25
Балов
50
Татарчук
13
Дорожкин
8
Сирадзе
4-1-2-2
1
Саутин
2
Недорезов
17
Бухряков
4
Выходил
12
Сапаев
22
Нарылков
58
Егоров
12
Волгин
15
Шпаков
11
Кириллов
26
Чернышов
20
Джудович
20
Джудович
26
Чернышов
37
Чеботару
8
Шаваев
8
Шаваев
37
Чеботару
25
Балов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
25
Балов
8
Сирадзе
14
Коронов
14
Коронов
8
Сирадзе
15
Шпаков
9
Авсюк
9
Авсюк
15
Шпаков
11
Кириллов
14
Голубев
14
Голубев
11
Кириллов
17
Бухряков
0
Емельянов
0
Емельянов
17
Бухряков
22
Нарылков
21
Алборов
21
Алборов
22
Нарылков
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Новокузнецк
19
Алексей Степанов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
14
Максим Коршунов
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Новокузнецк
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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