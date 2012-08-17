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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Петротрест
СКА-Хабаровск - Сочи: обзор матча 17 августа 2012
СКА-Хабаровск
17.08.2012, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
20'
А. Романович
67'
Э. Коффи
24'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Сочи
90'
Желтая карточка
Е. Матрахов
76'
Замена
В. Сушкин
️️️️
М. Хотов
ГОЛ! 2:1!
Э. Коффи
67'
66'
Замена
Д. Кудинов
️️️️
М. Кирсанов
65'
Замена
А. Арлашин
️️️️
М. Козлов
Замена
Э. Коффи
️️️️
Н. Саталкин
63'
Замена
М. Трусевич
️️️️
В. Басиев
46'
Желтая карточка
С. Нестеренко
45'
Замена
В. Кренделев
️️️️
Х. Мамтов
39'
24'
ГОЛ! 1:1!
М. Андреев
Пас отдал
А. Мязин
ГОЛ! 1:0!
А. Романович
Пас отдал
А. Мурнин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
35
Анатолий Романович
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
20
Валерий Басиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Михаил Козлов
ОП
7
Мурат Хотов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
32
Эуген Коффи
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
6
Константин Белов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
3-3-1-3
1
Солосин
5
Нестеренко
5
Микуцкис
7
Зураев
35
Романович
27
Мурнин
15
Зюзин
87
Саталкин
20
Басиев
9
Мамтов
48
Луценко
3-4-1-1-1
1
Самохвалов
3
Сурков
15
Ершов
3
Костин
24
Тарасюк
10
Матрахов
10
Козлов
11
Кирсанов
7
Хотов
77
Андреев
87
Мязин
87
Саталкин
32
Коффи
32
Коффи
87
Саталкин
9
Мамтов
2
Кренделев
2
Кренделев
9
Мамтов
20
Басиев
30
Трусевич
30
Трусевич
20
Басиев
10
Козлов
27
Арлашин
27
Арлашин
10
Козлов
11
Кирсанов
5
Кудинов
5
Кудинов
11
Кирсанов
7
Хотов
10
Сушкин
10
Сушкин
7
Хотов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сочи
16
Александр Агапов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
23
Максим Усанов
ЦЗ
6
Константин Белов
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
23
Максим Усанов
ЦЗ
6
Константин Белов
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
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