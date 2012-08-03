Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2012
август 2012
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 3 тур
Мордовия
3 : 0
Ростов
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 3 тур
Псков
0 : 0
Химик
Матч завершен
1 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
Спартак К
Матч завершен
Волга
3 : 1
Вологда
Матч завершен
0 : 2
Текстильщик
Матч завершен
Карелия
1 : 1
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 3 тур
3 : 3
Ахмат (мол)
Матч завершен
ЦСКА (мол)
0 : 2
Зенит (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
2 : 5
Локомотив (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 4 тур
Кривбасс
0 : 1
Динамо
Матч завершен
Говерла
0 : 1
Заря
Матч завершен
Товарищеские матчи 2012
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 5
Реал
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 2 тур
Льерс
0 : 0
Стандард
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 4 тур
Силькеборг
0 : 1
Оденсе
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 2 тур
Градец-Кралове
2 : 2
Яблонец
Матч завершен