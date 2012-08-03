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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Заря
Говерла - Заря: обзор матча 03 августа 2012
Говерла
03.08.2012, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Заря
85'
Д. Липартия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Заря
86'
Замена
И. Коротецкий
️️️️
Т. Шунич
Замена
О. Мищенко
️️️️
Д. Одонкор
86'
85'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Липартия
78'
Желтая карточка
П. Худзик
72'
Замена
Г. Ярмаш
️️️️
Я. Олейник
71'
Желтая карточка
Ж. Любенович
67'
Замена
Д. Липартия
️️️️
И. Галюза
65'
Желтая карточка
В. Вернидуб
59'
Желтая карточка
Я. Олейник
Замена
Ж. Феллето Лопес
️️️️
А. Тришович
46'
Желтая карточка
М. Райчевич
44'
Замена
Н. Гибалюк
️️️️
Б. Малишич
39'
Желтая карточка
А. Тришович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
8
Евгений Макаренко
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
10
Александр Косырин
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
28
Николай Гибалюк
ЛЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
99
Олег Мищенко
ЦП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
55
Иван Родич
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Надь
37
Одонкор
3
Щедраков
13
Елисеев
21
Меликян
34
Малишич
8
Макаренко
15
Трухин
7
Райчевич
8
Тришович
10
Косырин
4-5-1
12
Постранский
33
Олейник
44
Шунич
15
Вернидуб
12
Игнатьевич
22
Любенович
2
Галюза
6
Каменюка
35
Грицай
7
Худзик
11
Идахор
34
Малишич
28
Гибалюк
28
Гибалюк
34
Малишич
37
Одонкор
99
Мищенко
99
Мищенко
37
Одонкор
8
Тришович
88
Феллето Лопес
88
Феллето Лопес
8
Тришович
44
Шунич
13
Коротецкий
13
Коротецкий
44
Шунич
33
Олейник
16
Ярмаш
16
Ярмаш
33
Олейник
2
Галюза
13
Липартия
13
Липартия
2
Галюза
Остались в запасе
Говерла
Заря
9
Александр Сытник
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
11
Станислав Печенкин
АП
13
Владислав Микуляк
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
91
Игорь Левченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
9
Александр Сытник
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
11
Станислав Печенкин
АП
13
Владислав Микуляк
ЛВ
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
91
Игорь Левченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Говерла - Заря
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
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