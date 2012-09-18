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Расписание матчей 18-09-2012

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
август 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
сентябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
октябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Лига чемпионов (2012/2013). группа A, 1 тур
18 сентября, 22:45
Динамо
0 : 2
Порту
Матч завершен
18 сентября, 22:45
ПСЖ
4 : 1
Динамо
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа B, 1 тур
18 сентября, 22:45
Монпелье
1 : 2
Арсенал
Матч завершен
18 сентября, 22:45
Олимпиакос
1 : 2
Шальке-04
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа C, 1 тур
18 сентября, 22:45
Малага
3 : 0
Зенит
Матч завершен
18 сентября, 22:45
Милан
0 : 0
Андерлехт
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа D, 1 тур
18 сентября, 22:45
Боруссия Д
1 : 0
Аякс
Матч завершен
18 сентября, 22:45
Реал
3 : 2
Манчестер Сити
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 11 тур Таблица
18 сентября, 16:00
Вологда
2 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
18 сентября, 17:00
3 : 3
Матч завершен
18 сентября, 17:30
Химик
1 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
18 сентября, 18:00
Псков
2 : 0
Карелия
Матч завершен
18 сентября, 18:30
Текстильщик
1 : 1
Матч завершен
18 сентября, 18:30
Спартак К
1 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 12 тур Таблица
18 сентября, 19:00
Арсенал
3 : 0
Орел
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 8 тур Таблица
18 сентября, 13:00
ЦСКА (мол)
2 : 2
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 6 тур Таблица
18 сентября, 22:45
Бирмингем Сити
2 : 1
Болтон
Матч завершен
18 сентября, 22:45
Питерборо Юнайтед
1 : 2
Бристоль Сити
Матч завершен
18 сентября, 22:45
Миллуолл
0 : 2
Кардифф
Матч завершен
18 сентября, 22:45
Дерби Каунти
3 : 2
Чарльтон
Матч завершен
18 сентября, 22:45
Уотфорд
0 : 1
Брайтон
Матч завершен
18 сентября, 22:45
Лидс
2 : 3
Халл Сити
Матч завершен
18 сентября, 22:45
Блэкпул
4 : 1
Мидлсбро
Матч завершен
18 сентября, 23:00
Блэкберн
2 : 1
Барнсли
Матч завершен
18 сентября, 23:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Ноттингем Форест
Матч завершен
Россия
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