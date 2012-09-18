Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2012
сентябрь 2012
Лига чемпионов (2012/2013). группа A, 1 тур
Динамо
0 : 2
Порту
Матч завершен
ПСЖ
4 : 1
Динамо
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа B, 1 тур
Монпелье
1 : 2
Арсенал
Матч завершен
Олимпиакос
1 : 2
Шальке-04
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа C, 1 тур
Малага
3 : 0
Зенит
Матч завершен
Милан
0 : 0
Андерлехт
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа D, 1 тур
Боруссия Д
1 : 0
Аякс
Матч завершен
Реал
3 : 2
Манчестер Сити
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 11 тур
Вологда
2 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
3 : 3
Матч завершен
Химик
1 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
Псков
2 : 0
Карелия
Матч завершен
Текстильщик
1 : 1
Матч завершен
Спартак К
1 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 12 тур
Арсенал
3 : 0
Орел
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 8 тур
ЦСКА (мол)
2 : 2
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 6 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
Болтон
Матч завершен
Питерборо Юнайтед
1 : 2
Бристоль Сити
Матч завершен
Миллуолл
0 : 2
Кардифф
Матч завершен
Дерби Каунти
3 : 2
Чарльтон
Матч завершен
Уотфорд
0 : 1
Брайтон
Матч завершен
Лидс
2 : 3
Халл Сити
Матч завершен
Блэкпул
4 : 1
Мидлсбро
Матч завершен
Блэкберн
2 : 1
Барнсли
Матч завершен
Кристал Пэлас
1 : 1
Ноттингем Форест
Матч завершен