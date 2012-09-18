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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Аякс
Боруссия Д - Аякс: обзор матча 18 сентября 2012
Боруссия Д
18.09.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Аякс
87'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аякс
89'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Т. Сана
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
И. Гюндоган
88'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Гетце
88'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Кель
87'
79'
Замена
Л. Шоне
️️️️
Р. Бабел
Замена
И. Перишич
️️️️
Я. Блащиковски
73'
Пенальти не реализован!
М. Хуммельс
58'
57'
Желтая карточка
Р. ван Рейн
37'
Желтая карточка
Т. Сана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ПАЗ
11
Дерк Бурригтер
ЛВ
29
Кристиан Поульсен
ОП
6
Сим Де Йонг
(К)
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
22
Тобиас Сана
ПВ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
5
Кель
20
Гюндоган
27
Гетце
18
Ройс
16
Блащиковски
9
Левандовски
3-2-1-3-1
1
Вермеер
23
Алдервейрелд
4
Мойсандер
17
Блинд
16
ван Рейн
29
Поульсен
6
Де Йонг
22
Сана
24
Эриксен
11
Бурригтер
8
Бабел
16
Блащиковски
14
Перишич
14
Перишич
16
Блащиковски
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
27
Гетце
20
Шибер
20
Шибер
27
Гетце
22
Сана
10
Сулеймани
10
Сулеймани
22
Сана
8
Бабел
20
Шоне
20
Шоне
8
Бабел
Остались в запасе
Боруссия Д
Аякс
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
Главный тренер
Юрген Клопп
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Боруссия Д - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Помощники судьи:
Мауро Тонолини
Лоренцо Манганелли (оба Италия)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая)
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