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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Андерлехт
Милан - Андерлехт: обзор матча 18 сентября 2012
Милан
18.09.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Андерлехт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Андерлехт
Желтая карточка
Ф. Мексес
90'
+1
87'
Замена
А. Яковенко
️️️️
Кану
Желтая карточка
М. Фламини
84'
80'
Желтая карточка
С. Клестан
Замена
К. Констан
️️️️
У. Эмануэльсон
78'
77'
Замена
Д. Прат
️️️️
Ш. Куяте
76'
Замена
Р. Юхас
️️️️
М. Бруно
Замена
М. Йепес
️️️️
Д. Бонера
73'
Травма
Д. Бонера
72'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
К. Боатенг
59'
55'
Желтая карточка
М. Василевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Урби Эмануэльсон
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ПЗ
16
Саша Клестан
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
6
Лукас Билья
(К)
ЦП
10
Кану
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
9
Рональд Варгас
АП
7
Александр Яковенко
ПП
19
Том де Суттер
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
7
Антонини
23
Бонера
5
Мексес
22
Де Шильо
34
Де Йонг
20
Фламини
23
Ночерино
27
Боатенг
11
Паццини
18
Эмануэльсон
4-1-2-2-1
1
Прото
30
Жилле
17
Нуйтинк
27
Василевски
3
Дешахт
8
Куяте
6
Билья
16
Клестан
17
Бруно
10
Кану
70
Мбокани
18
Эмануэльсон
19
Констан
19
Констан
18
Эмануэльсон
23
Бонера
33
Йепес
33
Йепес
23
Бонера
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
17
Бруно
23
Юхас
23
Юхас
17
Бруно
8
Куяте
26
Прат
26
Прат
8
Куяте
10
Кану
7
Яковенко
7
Яковенко
10
Кану
Остались в запасе
Милан
Андерлехт
32
Марко Амелия
ВР
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Томас Камински
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
9
Рональд Варгас
АП
19
Том де Суттер
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
9
Рональд Варгас
АП
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Андерлехт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Помощники судьи:
Уильям Конкуэр
Алан Малвэнни.
Дополнительные помощники:
Бобби Мэдден
Джон Битон
Резервный судья:
Мартин Крайанс
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт Союз" 22:30 (прямая)
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