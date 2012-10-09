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    Расписание матчей 09-10-2012

    сентябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
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    Товарищеские матчи. Сборные 2012
    9 октября, вторник
    16:30
    Катар
    1:1
    Оман
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2012/2013), 15 тур
    9 октября, вторник
    17:00
    Томь
    2:1
    Торпедо
    Матч завершен
    9 октября, вторник
    19:00
    Уфа
    1:2
    Енисей
    Матч завершен
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