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    Расписание матчей 27-11-2012

    октябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2012/2013), 10 тур
    27 ноября, вторник
    00:15
    Морейренcе
    2:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2012/2013), 13 тур
    27 ноября, вторник
    22:30
    Вольфсберг
    1:1
    Штурм
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2012/2013), 1/16 финала, ответный матч
    27 ноября, вторник
    22:30
    Осасуна
    2:0
    Спортинг
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    22:30
    Реал Сосьедад
    2:2
    Кордоба
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    22:30
    Бетис
    3:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    22:30
    Райо Вальекано
    0:0
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2012/2013), 14 тур
    27 ноября, вторник
    23:00
    Боруссия
    1:1
    Фортуна
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:00
    Ганновер-96
    2:0
    Гройтер Фюрт
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:00
    Гамбург
    3:1
    Шальке-04
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:00
    Айнтрахт
    1:3
    Майнц
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2012/2013), 4 раунд
    27 ноября, вторник
    23:45
    Палермо
    1:2
    Верона
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 16 тур
    27 ноября, вторник
    23:45
    Абердин
    2:3
    Инвернесс
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:45
    Данди Юнайтед
    1:2
    Мазервелл
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:45
    Росс Каунти
    0:0
    Сент-Миррен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 14 тур
    27 ноября, вторник
    23:45
    Сандерленд
    0:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:59
    Астон Вилла
    1:0
    Рединг
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2012/2013), 19 тур
    27 ноября, вторник
    23:45
    Мидлсбро
    3:0
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:45
    Халл Сити
    0:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:45
    Дерби Каунти
    1:1
    Кардифф
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:45
    Барнсли
    1:1
    Бернли
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:45
    Вулверхэмптон
    0:1
    Миллуолл
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    1:4
    Уотфорд
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:45
    Ипсвич Таун
    3:1
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:45
    Чарльтон
    2:0
    Питерборо Юнайтед
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:45
    Брайтон
    2:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:45
    Лидс
    1:0
    Лестер
    Матч завершен
    27 ноября, вторник
    23:59
    Блэкпул
    1:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2012/2013), 14 тур
    27 ноября, вторник
    23:45
    Лацио
    3:0
    Удинезе
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2012/2013), 1/4 финала
    27 ноября, вторник
    23:55
    Сент-Этьен
    0:0
    (5:3)п
    ПСЖ
    Матч завершен
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