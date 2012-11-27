октябрь 2012
ноябрь 2012
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 10 тур
27 ноября, вторник
00:15
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2012/2013), 13 тур
27 ноября, вторник
22:30
Матч завершен
Испания. Кубок (2012/2013), 1/16 финала, ответный матч
27 ноября, вторник
22:30
Матч завершен
27 ноября, вторник
22:30
Матч завершен
27 ноября, вторник
22:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 14 тур
Италия. Кубок (2012/2013), 4 раунд
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 16 тур
27 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 14 тур
27 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
23:59
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 19 тур
27 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
27 ноября, вторник
23:59
Матч завершен
Италия. Серия А (2012/2013), 14 тур
Франция. Кубок лиги (2012/2013), 1/4 финала
27 ноября, вторник
23:55
Матч завершен