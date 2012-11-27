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Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 ноября 2012
Сандерленд
27.11.2012, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
81'
Желтая карточка
Д. Макки
78'
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
А. Таарабт
Замена
Л. Саа
️️️️
К. Гарднер
78'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
А. Джонсон
70'
68'
Желтая карточка
К. Хилл
65'
Замена
П. Джи Сун
️️️️
С. Диаките
55'
Желтая карточка
С. Диаките
Желтая карточка
К. Куэльяр
51'
46'
Замена
Р. Грин
️️️️
Ж. Сезар
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Л. Каттермол
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
4-5-1
22
Миньоле
3
Роуз
6
Килгаллон
3
Куэльяр
27
Бардсли
8
Гарднер
29
Сессеньон
6
Каттермол
7
Ларссон
11
Джонсон
26
Флетчер
4-5-1
20
Сезар
3
Босингва
6
Хилл
17
Нельсен
2
Траоре
49
Таарабт
23
Гранеро
12
Макки
25
Мбиа
32
Диаките
12
Сиссе
11
Джонсон
16
МакКлин
16
МакКлин
11
Джонсон
6
Каттермол
4
Коулбэк
4
Коулбэк
6
Каттермол
8
Гарднер
28
Саа
28
Саа
8
Гарднер
20
Сезар
31
Грин
31
Грин
20
Сезар
32
Диаките
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
32
Диаките
49
Таарабт
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
49
Таарабт
Остались в запасе
Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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