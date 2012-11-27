Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Шальке-04
Гамбург - Шальке-04: обзор матча 27 ноября 2012
Гамбург
27.11.2012, вторник, 23:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Шальке-04
52'
М. Байстер
65'
А. Руднев
90+2'
М. Бадель (П)
80'
К. Хунтелаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Шальке-04
Замена
Д. Брума
️️️️
Т. Арслан
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Бадель
90'
+2
Замена
П. Шарнер
️️️️
М. Байстер
90'
80'
ГОЛ! 2:1!
К. Хунтелаар
80'
Пенальти не реализован!
К. Хунтелаар
Замена
Т. Ринкон
️️️️
П. Скьельбред
70'
69'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Д. Фарфан
69'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Р. Нойштедтер
ГОЛ! 2:0!
А. Руднев
Пас отдал
Д. Дикмайер
65'
63'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
ГОЛ! 1:0!
М. Байстер
Пас отдал
М. Бадель
52'
Желтая карточка
Д. Аого
40'
Желтая карточка
Т. Арслан
32'
20'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ОП
47
Милан Бадель
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ПВ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ОП
20
Теему Пукки
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-2-1-2-1
15
Адлер
3
Аого
28
Мансьенн
16
Вестерманн
2
Дикмайер
30
Арслан
47
Бадель
5
Скьельбред
7
Янсен
9
Байстер
9
Руднев
4-2-1-2-1
1
Уннершталь
2
Учида
14
Пападопулос
5
Хеведес
28
Фукс
33
Нойштедтер
13
Джонс
20
Пукки
8
Фарфан
7
Обаси Огбуке
21
Хунтелаар
30
Арслан
25
Брума
25
Брума
30
Арслан
9
Байстер
20
Шарнер
20
Шарнер
9
Байстер
5
Скьельбред
8
Ринкон
8
Ринкон
5
Скьельбред
33
Нойштедтер
7
Дракслер
7
Дракслер
33
Нойштедтер
8
Фарфан
90
Холтби
90
Холтби
8
Фарфан
7
Обаси Огбуке
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Обаси Огбуке
Остались в запасе
Гамбург
Шальке-04
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Гамбург - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+