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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Спортинг
Морейренcе - Спортинг: обзор матча 27 ноября 2012
Морейренcе
27.11.2012, вторник, 00:15
Португалия. Высшая лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Спортинг
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Морейренcе - Спортинг
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0
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Матчи команд
Морейренcе
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Морейренcе
- : -
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Спортинг
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07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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