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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фортуна
Боруссия Д - Фортуна: обзор матча 27 ноября 2012
Боруссия Д
27.11.2012, вторник, 23:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
43'
Я. Блащиковски
78'
Ш. Райзингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фортуна
90'
+3
Замена
А. Фомичёв
️️️️
Ш. Райзингер
89'
Желтая карточка
Р. Крузе
87'
Вторая желтая
И. Пауревич
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Я. Блащиковски
81'
78'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Райзингер
Пас отдал
Р. Крузе
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Ройс
75'
74'
Желтая карточка
И. Пауревич
72'
Замена
Д. Шахин
️️️️
К. Илсе
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Кель
68'
Желтая карточка
Н. Суботич
66'
ГОЛ! 1:0!
Я. Блащиковски
Пас отдал
К. Гросскройц
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
13
Эванс Ньярко
ЦЗ
8
Андре Фомичёв
ЦП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
9
Дани Шахин
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
28
Сантана
5
Бендер
29
Шмельцер
5
Кель
26
Пищек
6
Гросскройц
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
3-1-3-3
13
Гифер
29
Хуанан
15
ван ден Берг
27
Балогун
29
Пауревич
11
Беллингаузен
17
Ламбертц
13
Бодзек
10
Крузе
27
Райзингер
10
Илсе
18
Ройс
14
Перишич
14
Перишич
18
Ройс
5
Кель
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Кель
16
Блащиковски
20
Шибер
20
Шибер
16
Блащиковски
27
Райзингер
8
Фомичёв
8
Фомичёв
27
Райзингер
10
Илсе
9
Шахин
9
Шахин
10
Илсе
Остались в запасе
Боруссия Д
Фортуна
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
13
Эванс Ньярко
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
13
Эванс Ньярко
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Боруссия Д - Фортуна
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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