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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Рединг
Астон Вилла - Рединг: обзор матча 27 ноября 2012
Астон Вилла
27.11.2012, вторник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
80'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Рединг
83'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Х. Робсон-Кану
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Э. Вествуд
80'
79'
Замена
Н. Хант
️️️️
Д. Робертс
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Вайманн
68'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Б. Холмен
67'
Желтая карточка
К. Кларк
64'
Замена
Э. Личай
️️️️
Э. Стивенс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
18
Джей Табб
ЦП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
26
Бриньяр Гуннарссон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-1-1-4
1
Гьюзан
3
Стивенс
17
Бэйкер
26
Кларк
38
Лоутон
8
Вествуд
10
Беннэн
18
Вайманн
11
Агбонлахор
20
Бентеке
14
Холмен
4-3-3
23
Федеричи
2
Каммингс
5
Мариаппа
23
Моррисон
3
Шори
18
Табб
8
Лейгертвуд
11
МакАнуфф
33
Робертс
19
Ле Фондре
4
Робсон-Кану
3
Стивенс
2
Личай
2
Личай
3
Стивенс
14
Холмен
7
Айрленд
7
Айрленд
14
Холмен
18
Вайманн
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
18
Вайманн
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
33
Робертс
16
Хант
16
Хант
33
Робертс
Остались в запасе
Астон Вилла
Рединг
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
26
Бриньяр Гуннарссон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
26
Бриньяр Гуннарссон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Астон Вилла - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
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