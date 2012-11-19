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    Расписание матчей 19-11-2012

    октябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2012/2013), 12 тур
    19 ноября, понедельник
    00:30
    Севилья
    5:1
    Бетис
    Матч завершен
    США. МЛС 2012, 1/2 финала, ответный матч
    19 ноября, понедельник
    01:00
    Ди Си Юнайтед
    1:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    19 ноября, понедельник
    06:00
    Сиэтл
    2:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2012/2013), 22 тур
    19 ноября, понедельник
    08:00
    СКА-Хабаровск
    1:0
    Новокузнецк
    Матч завершен
    19 ноября, понедельник
    18:00
    Волгарь
    1:1
    Шинник
    Матч завершен
    19 ноября, понедельник
    18:30
    Торпедо
    2:3
    Урал
    Матч завершен
    19 ноября, понедельник
    19:00
    Салют
    2:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 16 тур
    19 ноября, понедельник
    17:45
    Крылья Советов
    0:1
    Локомотив
    Матч завершен
    19 ноября, понедельник
    19:45
    Краснодар
    3:0
    Ахмат
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 15 тур
    19 ноября, понедельник
    21:00
    Млада Болеслав
    3:0
    Дукла
    Матч завершен
    Дания. Супер-Лига (2012/2013), 17 тур
    19 ноября, понедельник
    22:00
    Рандерс
    3:2
    Оденсе
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2012/2013), 12 тур
    19 ноября, понедельник
    22:00
    Ордуспор
    1:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2012/2013), 13 тур
    19 ноября, понедельник
    23:45
    Рома
    2:0
    Торино
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 12 тур
    19 ноября, понедельник
    23:59
    Вест Хэм
    1:1
    Сток Сити
    Матч завершен
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