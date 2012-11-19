октябрь 2012
ноябрь 2012
Испания. Примера (2012/2013), 12 тур
США. МЛС 2012, 1/2 финала, ответный матч
19 ноября, понедельник
01:00
Матч завершен
19 ноября, понедельник
06:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 22 тур
19 ноября, понедельник
08:00
Матч завершен
19 ноября, понедельник
19:00
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 16 тур
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 15 тур
19 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 17 тур
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 12 тур
19 ноября, понедельник
22:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2012/2013), 13 тур
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 12 тур