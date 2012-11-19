Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 19 ноября 2012
Рома
19.11.2012, понедельник, 23:45
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Торино
71'
П. Освальдо (П)
86'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Торино
89'
Желтая карточка
А. Диоп
Желтая карточка
М. Пьянич
87'
ГОЛ! 2:0!
М. Пьянич
86'
85'
Замена
А. Диоп
️️️️
А. Черчи
Желтая карточка
Э. Ламела
78'
77'
Замена
С. Верди
️️️️
М. Сантана
72'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Освальдо
71'
67'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
А. Сгринья
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
65'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
64'
62'
Желтая карточка
А. Огбонна
56'
Желтая карточка
А. Сгринья
Желтая карточка
И. Пирис
34'
25'
Желтая карточка
Р. Бьянки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
8
Мигьен Баша
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Торино
1
Альфред Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
93
Алу Диоп
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Гойкоэчеа
4
Пирис
5
Маркиньос
25
Кастан
42
Бальдзаретти
24
Флоренци
4
Брэдли
15
Пьянич
9
Ламела
10
Освальдо
10
Тотти
4-3-3
1
Жилле
36
Дармиан
21
Огбонна
15
Глик
33
Д'Амброзио
8
Баша
14
Гацци
11
Сантана
9
Бьянки
80
Сгринья
7
Черчи
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
7
Черчи
93
Диоп
93
Диоп
7
Черчи
11
Сантана
90
Верди
90
Верди
11
Сантана
80
Сгринья
18
Сансоне
18
Сансоне
80
Сгринья
Остались в запасе
Рома
Торино
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
1
Альфред Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Рома - Торино
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Торино
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+