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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 19 ноября 2012
Севилья
19.11.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 12 тур
5 : 1
Завершен
Бетис
1'
Х. Антонио Рейес
5'
Ф. Фасио
32'
Х. Антонио Рейес
43'
Ф. Фасио
90+1'
И. Ракитич
66'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бетис
ГОЛ! 5:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Х. Навас
90'
+1
Замена
Х. Эрвас
️️️️
Х. Мадуро
77'
72'
Замена
С. Севилья
️️️️
Хуанкар
66'
ГОЛ! 4:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Хуанкар
Желтая карточка
Г. Медель
64'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Антонио Рейес
64'
62'
Вторая желтая
Р. Перес
Желтая карточка
А. Палоп
58'
57'
Желтая карточка
Р. Перес
48'
Замена
А. Амайя
️️️️
Марио
47'
Желтая карточка
А. Посуэло
ГОЛ! 4:0!
Ф. Фасио
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
43'
36'
Желтая карточка
Паулао
ГОЛ! 3:0!
Х. Антонио Рейес
32'
27'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Х. Альберто Каньяс
Желтая карточка
Э. Спахич
23'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Фасио
Пас отдал
И. Ракитич
5'
ГОЛ! 1:0!
Х. Антонио Рейес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бетис
13
Адриан
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
3-3-2-1
25
Палоп
4
Спахич
17
Фасио
23
Мадуро
3
Наварро
17
Медель
11
Сисиньо
19
Рейес
11
Ракитич
21
Негредо
4-5-1
13
Адриан
22
Нельсон
3
Паулао
3
Марио
3
Мартинес
27
Хуанкар
21
Перес
87
Каньяс
7
Эчебаррия
8
Посуэло
24
Кастро
23
Мадуро
17
Эрвас
17
Эрвас
23
Мадуро
19
Рейес
8
Перотти
8
Перотти
19
Рейес
19
Рейес
90
Диавара
90
Диавара
19
Рейес
3
Марио
4
Амайя
4
Амайя
3
Марио
27
Хуанкар
8
Севилья
8
Севилья
27
Хуанкар
87
Каньяс
9
Перейра
9
Перейра
87
Каньяс
Остались в запасе
Севилья
Бетис
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
Остались в запасе
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Севилья - Бетис
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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