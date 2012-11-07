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октябрь 2012
ноябрь 2012
Франция. Кубок лиги (2012/2013), 1/8 финала
Бастия
1 : 0
Осер
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа E, 4 тур
Ювентус
4 : 0
Нордшелланд
Матч завершен
Челси
3 : 2
Шахтер
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа F, 4 тур
Бавария
6 : 1
Лилль
Матч завершен
Валенсия
4 : 2
БАТЭ
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа G, 4 тур
Бенфика
2 : 0
Спартак
Матч завершен
Селтик
2 : 1
Барселона
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа H, 4 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
Галатасарай
Матч завершен
Брага
1 : 3
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 10 тур
Сошо
2 : 1
Эвиан
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 21 тур
0 : 1
Матч завершен
3 : 3
Астрахань
Матч завершен
2 : 1
Алания
Матч завершен
СКА
0 : 1
Машук-КМВ
Матч завершен
3 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Армавир
3 : 2
Матч завершен
Черноморец
3 : 2
МИТОС
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 9 тур
Мазервелл
0 : 1
Данди Юнайтед
Матч завершен