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Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Галатасарай
ЧФР Клуж - Галатасарай: обзор матча 07 ноября 2012
ЧФР Клуж
07.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
1 : 3
Завершен
Галатасарай
53'
М. Сугу
18'
Б. Йылмаз
61'
Б. Йылмаз
74'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Галатасарай
90'
+1
Замена
С. Кайя
️️️️
Х. Алтынтоп
89'
Замена
С. Сариоглу
️️️️
С. Куртулуш
Замена
Д. Валенте
️️️️
П. Капетанос
77'
76'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
У. Булут
74'
ГОЛ! 1:3!
Б. Йылмаз
61'
ГОЛ! 1:2!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 1:1!
М. Сугу
Пас отдал
Р. Бастос
53'
48'
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Замена
С. Бьеланович
️️️️
Н. Годемече
46'
40'
Желтая карточка
А. Риера
Замена
Р. Бастос
️️️️
Л. Сепси
31'
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Х. Алтынтоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
45
Камора
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
20
Луис Альберто
ПЗ
28
Моду Сугу
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
23
Николас Годемече
ЦП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
3
Крис
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
35
Серкан Куртулуш
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ПЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
21
Диого Валенте
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
20
Руи Педро
ЦФ
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
50
Энгин Байтар
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
3-4-1-1
86
Фелгуэйрас
12
Пинту
13
Пикколо
12
Каду
19
Сепси
28
Сугу
6
Мурешан
20
Луис Альберто
23
Годемече
30
Капетанос
3-1-4-2
16
Муслера
27
Эбуэ
24
Нунке
3
Крис
35
Куртулуш
34
Алтынтоп
8
Чолак
8
Инан
77
Риера
17
Йылмаз
9
Булут
30
Капетанос
21
Валенте
21
Валенте
30
Капетанос
19
Сепси
16
Бастос
16
Бастос
19
Сепси
23
Годемече
19
Бьеланович
19
Бьеланович
23
Годемече
35
Куртулуш
55
Сариоглу
55
Сариоглу
35
Куртулуш
34
Алтынтоп
2
Кайя
2
Кайя
34
Алтынтоп
9
Булут
39
Амрабат
39
Амрабат
9
Булут
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Галатасарай
20
Руи Педро
ЦФ
33
Эдуард Станчу
ВР
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ПЗ
Главный тренер
Иоан Андоне
50
Энгин Байтар
ЦП
86
Юфук Чейлан
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
20
Руи Педро
ЦФ
33
Эдуард Станчу
ВР
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ПЗ
Остались в запасе
50
Энгин Байтар
ЦП
86
Юфук Чейлан
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча ЧФР Клуж - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
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Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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