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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Барселона
Селтик - Барселона: обзор матча 07 ноября 2012
Селтик
07.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
21'
В. Ваньяма
83'
Т. Уотт
90+1'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Барселона
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
ГОЛ! 2:0!
Т. Уотт
Пас отдал
Ф. Форстер
83'
Замена
Б. Каял
️️️️
Г. Самарас
80'
Замена
Т. Уотт
️️️️
М. Лустиг
72'
71'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Сонг
71'
Замена
Ж. Пике
️️️️
М. Бартра
66'
Замена
Д. Вилья
️️️️
А. Санчес
65'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Мику
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Ваньяма
Пас отдал
Ч. Малгрю
21'
13'
Желтая карточка
А. Сонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Адам Мэттьюз
ЛЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ПЗ
4
Чарли Малгрю
ЛП
16
Джо Ледли
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Георгиос Самарас
АП
15
Крис Коммонс
ПП
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Александр Сонг
ОП
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
10
Дилан МакГеох
ЦП
6
Джон Херрон
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
32
Тони Уотт
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
3
Мэттьюз
6
Уилсон
4
Эмброуз
23
Лустиг
4
Малгрю
16
Ледли
2
Ваньяма
15
Коммонс
30
Самарас
20
Мику
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Бартра
14
Маскерано
18
Альба
8
Сонг
6
Хави
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
4
Санчес
30
Самарас
7
Каял
7
Каял
30
Самарас
23
Лустиг
32
Уотт
32
Уотт
23
Лустиг
5
Бартра
3
Пике
3
Пике
5
Бартра
8
Сонг
4
Фабрегас
4
Фабрегас
8
Сонг
4
Санчес
7
Вилья
7
Вилья
4
Санчес
Остались в запасе
Селтик
Барселона
10
Дилан МакГеох
ЦП
6
Джон Херрон
ЦП
24
Лукаш Залушка
ВР
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Нил Леннон
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
10
Дилан МакГеох
ЦП
6
Джон Херрон
ЦП
24
Лукаш Залушка
ВР
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Селтик - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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