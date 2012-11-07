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Ювентус - Нордшелланд
Ювентус - Нордшелланд: обзор матча 07 ноября 2012
Ювентус
07.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
4 : 0
Завершен
Нордшелланд
6'
К. Маркизио
23'
А. Видаль
37'
С. Джовинко
75'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Нордшелланд
ГОЛ! 4:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Матри
75'
73'
Замена
М. Нордстранд
️️️️
М. Бекманн
Замена
Лусио
️️️️
Д. Кьеллини
69'
Желтая карточка
А. Пирло
67'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
С. Джовинко
61'
Желтая карточка
К. Маркизио
55'
Замена
П. Погба
️️️️
А. Видаль
53'
46'
Замена
С. Кристенсен
️️️️
Э. Аду
46'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
А. Лаудруп
ГОЛ! 3:0!
С. Джовинко
Пас отдал
А. Пирло
37'
ГОЛ! 2:0!
А. Видаль
23'
ГОЛ! 1:0!
К. Маркизио
Пас отдал
М. Исла
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
21
Иван Рунье
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
12
Джошуа Джон
ЛВ
7
Николай Стокхольм
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
22
Андреас-Ретц Лаудруп
ПП
20
Каспер Лорентцен
ПВ
26
Миккель Бекманн
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Нордшелланд
1
Давид Йенсен
ВР
24
Камаль Исса
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
17
Сорен Кристенсен
АП
19
Марк Гюнделах
ПВ
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
22
Исла
27
Асамоа
10
Маркизио
21
Пирло
23
Видаль
21
Матри
21
Джовинко
4-3-2-1
1
Хансен
21
Рунье
4
Паркхерст
5
Окоре
8
Мтилига
22
Лаудруп
8
Аду
7
Стокхольм
20
Лорентцен
12
Джон
26
Бекманн
14
Кьеллини
2
Лусио
2
Лусио
14
Кьеллини
23
Видаль
8
Погба
8
Погба
23
Видаль
21
Джовинко
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Джовинко
22
Лаудруп
10
Кристиансен
10
Кристиансен
22
Лаудруп
8
Аду
17
Кристенсен
17
Кристенсен
8
Аду
26
Бекманн
11
Нордстранд
11
Нордстранд
26
Бекманн
Остались в запасе
Ювентус
Нордшелланд
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
24
Камаль Исса
ЦП
1
Давид Йенсен
ВР
91
Марио Тичинович
ЦП
19
Марк Гюнделах
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
24
Камаль Исса
ЦП
1
Давид Йенсен
ВР
91
Марио Тичинович
ЦП
19
Марк Гюнделах
ПВ
Главный тренер
Анджело Алессио
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Ювентус - Нордшелланд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Альянц Стадиум
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