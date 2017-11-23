Анджело Алессио
Тренер
|Имя
|Анджело
|Фамилия
|Алессио
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|29 апреля 1965
|Имя
|Анджело
|Фамилия
|Алессио
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|29 апреля 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ювентус
|9
|6
|2
|1
|Дата
|Матч
|20.10.2012
|Ювентус
|2 : 0
|Наполи
|28.10.2012
|Катания
|0 : 1
|Ювентус
|31.10.2012
|Ювентус
|2 : 1
|Болонья
|03.11.2012
|Ювентус
|1 : 3
|Интер
|10.11.2012
|Пескара
|1 : 6
|Ювентус
|17.11.2012
|Ювентус
|0 : 0
|Лацио
|25.11.2012
|Милан
|1 : 0
|Ювентус
|01.12.2012
|Ювентус
|3 : 0
|Торино
|09.12.2012
|Палермо
|0 : 1
|Ювентус