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    Анджело Алессио - статистика

    Тренер
    Имя Анджело
    Фамилия Алессио
    Гражданство Италия
    Дата рождения 29 апреля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ювентус 9 6 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.10.2012 Ювентус 2 : 0 Наполи
    28.10.2012 Катания 0 : 1 Ювентус
    31.10.2012 Ювентус 2 : 1 Болонья
    03.11.2012 Ювентус 1 : 3 Интер
    10.11.2012 Пескара 1 : 6 Ювентус
    17.11.2012 Ювентус 0 : 0 Лацио
    25.11.2012 Милан 1 : 0 Ювентус
    01.12.2012 Ювентус 3 : 0 Торино
    09.12.2012 Палермо 0 : 1 Ювентус
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