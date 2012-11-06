октябрь 2012
ноябрь 2012
Испания. Примера (2012/2013), 10 тур
Россия. ФНЛ (2012/2013), 20 тур
Лига чемпионов (2012/2013), 4 тур, группа A
Лига чемпионов (2012/2013), 4 тур, группа B
Лига чемпионов (2012/2013), 4 тур, группа C
Лига чемпионов (2012/2013), 4 тур, группа D
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 15 тур
6 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
6 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
6 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
6 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
6 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
6 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
6 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
6 ноября, вторник
23:59
Матч завершен