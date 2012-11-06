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    Расписание матчей 06-11-2012

    октябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2012/2013), 10 тур
    6 ноября, вторник
    00:30
    Хетафе
    2:4
    Бетис
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2012/2013), 20 тур
    6 ноября, вторник
    12:00
    СКА-Хабаровск
    0:2
    Урал
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    16:00
    Сибирь
    2:0
    Сочи
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    16:00
    Томь
    3:2
    Химки
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 4 тур, группа A
    6 ноября, вторник
    23:45
    Динамо
    0:0
    Порту
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    ПСЖ
    4:0
    Динамо
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 4 тур, группа B
    6 ноября, вторник
    23:45
    Шальке-04
    2:2
    Арсенал
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    Олимпиакос
    3:1
    Монпелье
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 4 тур, группа C
    6 ноября, вторник
    23:45
    Андерлехт
    1:0
    Зенит
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    Милан
    1:1
    Малага
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 4 тур, группа D
    6 ноября, вторник
    23:45
    Манчестер Сити
    2:2
    Аякс
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    Реал
    2:2
    Боруссия
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2012/2013), 15 тур
    6 ноября, вторник
    23:45
    Бирмингем Сити
    2:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    Уотфорд
    0:0
    Миллуолл
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    Халл Сити
    2:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    0:2
    Блэкпул
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    Брайтон
    1:0
    Питерборо Юнайтед
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    Бернли
    1:0
    Лидс
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    Хаддерсфилд Таун
    2:2
    Блэкберн
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    Дерби Каунти
    2:0
    Барнсли
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    Ноттингем Форест
    0:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:45
    Чарльтон
    5:4
    Кардифф
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:59
    Кристал Пэлас
    5:0
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    6 ноября, вторник
    23:59
    Болтон
    0:0
    Лестер
    Матч завершен
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