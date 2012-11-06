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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Боруссия Д
Реал - Боруссия Д: обзор матча 06 ноября 2012
Реал
06.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
34'
Пепе
89'
М. Озил
28'
М. Ройс
45'
А. Арбелоа (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Боруссия Д
90'
+1
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
М. Гетце
ГОЛ! 2:2!
М. Озил
89'
80'
Замена
И. Перишич
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Кака
️️️️
А. Арбелоа
77'
74'
Замена
С. Бендер
️️️️
М. Ройс
65'
Желтая карточка
М. Хуммельс
57'
Желтая карточка
К. Гросскройц
Замена
М. Эссьен
️️️️
Л. Модрич
46'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Г. Игуаин
46'
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Арбелоа
ГОЛ! 1:1!
Пепе
Пас отдал
М. Озил
34'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
19
Варан
3
Алонсо
10
Модрич
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-1-1-3-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
5
Кель
20
Гюндоган
27
Гетце
18
Ройс
6
Гросскройц
9
Левандовски
10
Модрич
2
Эссьен
2
Эссьен
10
Модрич
5
Арбелоа
10
Кака
10
Кака
5
Арбелоа
9
Игуаин
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Игуаин
20
Гюндоган
14
Перишич
14
Перишич
20
Гюндоган
18
Ройс
5
Бендер
5
Бендер
18
Ройс
27
Гетце
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
27
Гетце
Остались в запасе
Реал
Боруссия Д
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Реал - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Бернабеу
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